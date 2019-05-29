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Президент Татарстана одобрил создание нового МФЦ в Нижнекамске

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Около нового микрорайона Нижнекамска (Республика Татарстан) планируют открыть новый мини-МФЦ. Идею создания поддержал президент республики Рустам Минниханов. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал мэр города Айдар Метшин.

«Мы только сейчас получили одобрение, но еще нужно время, чтобы технически процесс пошел. До конца года мы надеемся ввести в эксплуатацию», — цитирует агентство Метшина.

По словам мэра, стоимость нового многофункционального центра составляет 8,5 млн рублей. Их направят из бюджета республики. Мини-МФЦ расположится в новом микрорайоне Нижнекамска.

Меттшин также отметил, что город расширяется, однако люди должны тратить минимальное количество времени на получение муниципальных или государственных услуг.

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