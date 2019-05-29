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Заряд от гранатомета нашли у автовокзала в Екатеринбурге

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Рабочие обнаружили предположительно заряд от противотанкового гранатомета недалеко от Южного автовокзала в Екатеринбурге. Снаряд обнаружили на месте будущей стройки. Пока неизвестно, боевой он или учебный.

Очевидец рассказал ИА «Ура.ру», что экскаватор выравнивал землю в районе так называемого цыганского поселка у дома в Арамильском переулке и неожиданно извлек заряд от РПГ-7.

На место выехали правоохранители и специалисты, которые могут отличить обычную железную болванку от взрывоопасного предмета. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях. Пока не было сообщений об эвакуации местных жителей из этого района.

Ранее сообщалось, что в Брянской области недалеко от поселка Вадьковка был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.

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