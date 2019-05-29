Жители Салехарда недовольны выбором артистов для концерта на Дне города

Жителей столицы ЯНАО, Салехарда, не устроил выбор артистов, которые выступят на концерте в честь Дня города. Свое возмущение они выражают в крупнейшей городской группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи недовольны тем, что городская администрация готова выделить на организацию выступления артистов, которые им не нравятся, 2,2 млн рублей. В качестве альтернативы они предлагают организовать концерт с участием Сергея Шнурова, Стаса Михайлова или группы «Кровосток».

Некоторые признаются, что на деньги, выделенные из городского бюджета, можно было бы провести выступление национальных ансамблей и детских коллективов.

ИА «Ура.ру» пока не удалось получить в пресс-службе мэрии Салехарда оперативный комментарий по критериям отбора исполнителей на праздничный концерт. Там сообщили, что запрос направят градоначальнику Ивану Кононенко.

Ранее сообщалось, что во время праздничного концерта, посвященного 424-летию со дня основания Салехарда, выступят группа Hi-Fi и поп-певица Ханна.