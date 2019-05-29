Лето в Москве может начаться с торнадо и смерчей

Московское лето может начаться с торнадо и смерчей. Непогоду принесет холодный фронт. Ненастье сменит аномальную жару, которая установилась в регионе. Столбики термометров в ближайшие дни устремятся к максимуму. В некоторых районах столицы — до +32°С. К выходным в Москве ожидаются грозовые дожди и ветер.