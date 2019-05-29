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Специалисты назвали простые способы улучшения памяти

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Фото: Depositphotos
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Память человека напрямую связана с его способностью к обучению. Однако со временем когнитивные функции могут ослабевать. Специалисты перечислили несколько простых способов для улучшения памяти.

Эффективным методом является припоминание, пишет Хроника.info со ссылкой на «Познай себя».

Так, можно создать карточки, на которых следует отмечать символом важное событие. На неделю или две карточку нужно отложить, а затем с помощью напоминания, например на смартфоне, достать и попытаться вспомнить с чем связан указанный символ.

Это упражнение способствует укреплению проводящих нейронных связей.

Также важно сравнивать новую и старую информацию и поэтапно восстанавливать цепь прошедших событий. Согласно исследованиям ученых, анализ прошедшего дня способен увеличить продуктивность на 30%.

Для улучшения памяти полезным будет анализ знаний и опыта. Это поможет отсеять ложные воспоминания, которые иногда могут возникать.

5 апреля ученые назвали три продукта для улучшения памяти.

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