Три церкви смогли договориться о реставрации храма Гроба Господня. Переговоры вели Католическая, Армянская и Православная церкви. Работы будут направлены на устранение сырости в фундаменте и обновление пола. Проект выполнят итальянские эксперты под надзором церквей-хранительниц Гроба.

Ремонт пройдет в два этапа: уже в сентябре начнут обследовать храм. В ходе работ святыня останется открытой для паломников.

Договориться о каких-либо изменениях в храме Гроба Господня крайне сложно. Пример разногласий — Недвижимая лестница. Эта на вид обычная деревянная лесенка стоит на карнизе Греческой церкви. Лестница приставлена к окну, принадлежащему Армянской апостольской церкви. Даже подвинуть лестницу без согласия шести конфессий, владеющих храмом, нельзя.

Храм не трогали 200 лет и только два года назад провели первую реставрацию.