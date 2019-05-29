Речной порт Омска заплатит капитану судна 100 тыс. рублей компенсации

Суд в Омске присудил капитану судна речного порта компенсацию в 100 тыс. рублей. Это должен сделать АО «Омский речной порт». Капитан, проработавший в порту 40 лет, жаловался на профессиональное заболевание, полученное им за время работы.

Как поясняет портал «Город55», житель Омска утверждал, что, работая в порту, ему регулярно приходилось находиться в условиях повышенного уровня шума и вибрации. Это и вызвало болезнь.

Суд посчитал, что принимаемых руководством порта мер по минимизации воздействия на сотрудников вредных факторов явно было недостаточно. Таким образом, речной порт не смог организовать безопасные условия труда, а значит должен выплатить компенсацию пострадавшему.