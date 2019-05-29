В России появился новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России появилась новая система оказания помощи онкобольным. Теперь все лечение входит в систему обязательного медицинского страхования. Об этом 29 мая сообщила «Российская газета».

Теперь срок необходимых обследований не должен превышать 14 дней. Жесткие временные рамки коснулись и постановки на учет у онколога: если диагноз подтверждается, то человека обязаны записать в течение трех рабочих дней.

«Если вы пришли в поликлинику, а вам говорят: «МРТ через месяц, два. Можно быстрее, но через кассу», — то надо не кошелек доставать, а звонить в страховую компанию», — рассказал эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко.

После ужесточения контроля за лечением онкобольных наибольшая доля ответственности возложена на страховые компании. Такие условия дают возможность пациентам лечиться без сложностей и бесплатно.