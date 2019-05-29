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Стали известны итоги проверки в школе Владивостока после БДСМ-вечеринки

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Фото: youtube.com
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Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики устроили флешмоб в БДСМ-костюмах, сообщили 29 мая в мэрии города.

С участниками скандальной вечеринки провели профилактические беседы.

«Проверка управления образования завершена. Со всеми участниками инцидента проведены профилактические беседы, дети признали, что вышли за некоторые рамки приличия», — рассказали в пресс-службе.

22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления. После этого в соцсетях появились фото и видео с выпускниками, одетыми в БДСМ-костюмы, на одной из учениц была полицейская форма.

Необычные наряды учеников 11-го класса вызвали широкий общественный резонанс. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников недопустимо.

Директор школы Галина Пугина написала заявление об увольнении, однако позже решила продолжить работу.

«Не хватило нашим ребятам чувства меры, чувства вкуса, но, по большому счету, ничего криминального не произошло. Для нас этот инцидент полностью исчерпан», — цитирует ее «РИА Новости».

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