Десятилетний школьник из Тюмени разработал робота-спасателя

В Тюмени прошел конкурс робототехники «Точка кипения — Тюмень». На нем свои разработки представили школьники, выпускники регионального центра робототехники. Там можно было увидеть роботов-спасателей, электронные уши и страйкбольную бомбу.

Как уточняет портал «Наш город», всего на конкурс представили 18 работ. Особенно жюри запомнилась разработка 10-летнего мальчика — робот-спасатель. Маленький изобретатель рассчитывает, что большая версия его робота сможет в будущем исполнять операции в экстремальных условиях.

Команда одной из школ Тюмени показала специалистам страйкбольную бомбу. В жюри посоветовали дополнить разработку для того, чтобы ее можно было использовать для игры в хардбол. Эта «бомба» будет представлена на ближайшем Кубке губернатора, который пройдет в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что ученица восьмого класса одной из тюменских школ изобрела «умный фонарь», который способен самостоятельно регулировать свою работу в различное время суток.