США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира, уступив его Сингапуру. Это следует из рейтинга Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), опубликованного на его сайте.
В 2019 году по критериям: технологическая инфраструктура, квалифицированные специалисты и благоприятные условия для бизнеса — первое место досталось Сингапуру.
На втором месте оказался Гонконг. США опустились на третью строчку. По словам экспертов, лидерство Штаты утратили из-за ослабления доверия к налоговой политике американского лидера Дональда Трампа, высоких цен на топливо, колебаний курса доллара и низкого экспорта высокотехнологичных товаров.
При этом высокие доходы от торговли помогли производителям нефти и газа, среди которых Саудовская Аравия и Катар, войти в первую десятку впервые с 2013 года.
Впервые в топ-5 попали ОАЭ. Россия по-прежнему занимает 45-е место.
Рейтинг конкурентоспособности IMD публикуется ежегодно с 1989 года. Он анализирует экономики 63 стран по 260 критериям.
27 мая глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году.