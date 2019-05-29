Прямой эфир

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

0
Фото: TASS/ Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира, уступив его Сингапуру. Это следует из рейтинга Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), опубликованного на его сайте.

Столица умножения: как крымская экономика выросла в два раза за пять лет
Санкции не помешали стремительному развитию полуострова

В 2019 году по критериям: технологическая инфраструктура, квалифицированные специалисты и благоприятные условия для бизнеса — первое место досталось Сингапуру.

На втором месте оказался Гонконг. США опустились на третью строчку. По словам экспертов, лидерство Штаты утратили из-за ослабления доверия к налоговой политике американского лидера Дональда Трампа, высоких цен на топливо, колебаний курса доллара и низкого экспорта высокотехнологичных товаров.

При этом высокие доходы от торговли помогли производителям нефти и газа, среди которых Саудовская Аравия и Катар, войти в первую десятку впервые с 2013 года.

Впервые в топ-5 попали ОАЭ. Россия по-прежнему занимает 45-е место.

Рейтинг конкурентоспособности IMD публикуется ежегодно с 1989 года. Он анализирует экономики 63 стран по 260 критериям.

27 мая глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Орешкин назвал условия роста российской экономики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017