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В Японии из-за сильной жары погибли четыре человека

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Фото: Global Look Press/Natsuki Sakai/AFLO
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В Японии за неделю 2053 человека попали в больницы с тепловыми ударами, еще четверо местных жителей погибли. Об этом 29 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пожарную охрану страны.

Все погибшие из разных районов Японии: префектур Аомори, Мияги, Осаки и Гуммы, пишет агентство.

Такой резкий рост госпитализаций из-за тепловых ударов обусловлен неожиданно наступившей жарой, которая местами достигает 39 градусов. По данным экспертов, такая жаркая погода опережает среднегодовой график на два месяца.

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