В российской капсуле для космического туризма запустят манекен

Компания «КосмоКурс», которая развивает российский частный космический туризм, намерена отправить в полет несколько манекенов. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании Павла Пушкина.

По его словам, аппарат будет оснащен датчиками, которые позволят измерить перегрузки, удары, температуру и влажность на борту.

«У нас обширная программа летных испытаний, в рамках которых параллельно можно провести много исследований. В частности, мы готовы пойти навстречу и запустить на нашей капсуле робота или даже животных, если у кого-то возникнет такое желание», — сказал отметил глава компании.

Уточняется, что возвращаемую капсулу, как и ракету, будут производить на заводе в Подмосковье. Ее первый полет запланирован на 2023 год.

«КосмоКурс» разрабатывает многоразовый комплекс туристических полетов в космос. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутный полет на высоту около 200 км. При этом участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины.

Компания уже подписала соглашение о создании частного космодрома под Нижним Новгородом и получила лицензию на деятельность от «Роскосмоса».

Заплатить за суборбитальный полет туристам придется не менее $200 тыс. Первый пуск запланирован на 2025 год.

В марте Пушкин сообщил, что российскую ракету для суборбитальных полетов будут заправлять спиртом.