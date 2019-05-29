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Польский политик призвал привлечь Качиньского к суду за оскорбление России

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Фото: TASS/dpa/Jan A. Nicolas
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Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намеренно портит отношения с Россией и должен ответить за свои действия, заявил польский депутат Януш Корвин-Микки.

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По мнению политика, Варшаве нужно дружить в Москвой, ведь у обеих стран общий враг — Украина, пишет Niezalezna.

«Ярослав Качиньский за то, что он оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина. И в этот момент, если перед нами потенциальный враг, нам нужны хорошие отношения с врагом нашего врага, то есть с Россией. Кто страшится России, ставит под удар Польшу», — сказал Корвин-Микки.

Депутат подчеркнул, что на Украине широко распространены взгляды бандеровцев, и пусть пока сторонников украинского националиста пока не так много, однако больше, чем у Адольфа Гитлера за три года до прихода к власти.

В последние годы на Украине проходит политика героизации членов «Организации украинских националистов» (ОУН) и ее боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (УПА, обе организации запрещены в РФ). Лидером УПА был Степан Бандера, которого Киев считает национальным героем.

ОУН-УПА во время Второй мировой войны совершили множество преступлений, сотрудничали с гитлеровскими войсками, действовали против Красной армии, а также устроили Волынскую резню, во время которой в 1943 году были убиты около 100 тыс. поляков.

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