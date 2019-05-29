Школьникам расширят скидки для проезда в поездах

Правительство может предоставить детям от 7 до 10 лет скидку в 50% на проезд в поездах в летний период.

На данный момент скидки предоставляются школьникам возрастом от 10 до 17 лет. Таким образом, за счет нового проекта расширится возрастной диапазон.

Сейчас льготы предоставляются ОАО «РЖД», однако новый проект может возложить эти траты уже на федеральный бюджет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий:

Школьники с большой дороги: детям расширят скидки на проезд в поездах