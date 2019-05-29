Музыканты Bon Jovi пообещали гастролировать до конца жизни

Музыканты американской группы Bon Jovi будут концертировать до старости, заявил «Известиям» сооснователь, автор песен, клавишник и бэк-вокалист коллектива Дэвид Брайан.

По его словам, распространенная «мода» на «прощальные туры», которые потом оказываются не последними, — лукавство и не очень честное поведение по отношению к поклонникам.

«Я думаю, мы пойдем по стопам Rolling Stones. Покуда мы не идиоты и можем концертировать — почему бы и нет?», — отметил Брайан.

Он напомнил, что 31 мая на Большой спортивной арене «Лужники» состоится первый за 30 лет концерт Bon Jovi в Москве.

Брайан пояснил, что группа не приезжала в Россию так долго по ряду причин, но новое шоу станет по-настоящему «угарным» и незабываемым.

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«Пока мы не идиоты – будем петь»