Самолет с президентом Мексики не смог приземлиться с первого раза

Самолет мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор испытал трудности при посадке в аэропорту города Тепик, пишет 28 мая сайте газета «Универсаль».

По данным издания, уже после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы при посадке, командир воздушного судна направил судно вверх.

По его словам, причин для опасений не было, однако для безопасности пассажиров было лучше уйти на второй круг.

Со второй попытки самолет сел в штатном режиме, отмечает ТАСС.

Лопес Обрадор, комментируя ситуацию, отметил, что не переживал из-за инцидента.

После вступления в должность президента Мексики 1 декабря 2018 года, он сообщил о планах продать «борт №1» — Boeing 787-8 Dreamliner — и пользоваться услугами гражданских авиалиний.