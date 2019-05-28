Вандалы похитили новый газон с набережной в Астрахани

С набережной 1 Мая в Астрахани неизвестные унесли три устеленных рулона газона. Вандалов не остановило даже то, что газон был прикреплён к земле железными арматурами. Похищенное имущество пока не нашли.

На данный момент рабочие уложили 1650 из 2 тыс. кв. м зелёного покрытия, передает «Астрахань 24». На набережной высажены цветы, обустраивается живая изгородь из кустарников. Мэрия призывает горожан к бдительности, которая поможет сохранить результаты благоустройства.

Ранее сообщалось, что 38-летний житель Пскова за месяц украл больше трех тонн рельсов. Он отрезал рельсы с недействующего тупикового участка местной железной дороги и сдавал их в пункт приема черных металлов. Ущерб транспортной инфраструктуре оценили в 50 тыс. рублей.