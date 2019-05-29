Составлен рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей

Исследование портала Skyscanner показало, какие мировые достопримечательности туристы фотографируют чаще всего.

Первое место досталось парижской Эйфелевой башне. 18% туристов назвали ее самой фотографируемой.

На второй строчке оказалась Каппадокия в Турции (15%). «Бронза» досталась римскому Колизею. Его назвали главным туристическим фотообъектом 13% опрошенных, пишет «РИА Новости».

Четвертое место досталось Красной площади в Москве (12%). По 9% набрали Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне.

В топ-10 вошли небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме, Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге.

В феврале эксперты назвали самые скучные туристические достопримечательности в мире.