В Нигерии десятки человек погибли при столкновении банд

Не менее 26 человек были убиты при столкновении бандитов в деревнях на северо-западе Нигерии. Две банды атаковали друг друга в деревнях штата Замфара.

По данным нигерийской газеты Nation, об этом сообщил глава правительства города Кауран Номода Алхаджи Лавала Абдуллахи. Столкновения начались около 5:00 (7:00 мск) вторника, 28 мая. Сначала бандиты одной группировки убили членов одной семьи, среди жертв был ребенок.

Бандиты другой группировки в ответ убили 23 человека.

В конце апреля два сотрудника нефтегазового концерна Shell были похищены в результате нападения на кортеж на юге Нигерии. Атака произошла в штате Риверс, когда сотрудники возвращались из командировки в штате Байельса.