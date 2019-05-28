На Украине автобус с 16 школьниками врезался в грузовик

Микроавтобус с 16 школьниками столкнулся с грузовиком в Днепропетровской области Украины, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

ДТП произошло во вторник, 28 мая, в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Учащиеся возвращались домой в Полтаву с экскурсии по Запорожью на автобусе Mercedes Sprinter. Водитель транспортного средства допустил столкновение с грузовиком DAF.

Всех детей доставили в больницу Днепра. Два школьника получили переломы руки и ключицы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Ранее в мае неизвестный водитель сбил 12-летнего мальчика в Обнинске и вместо того, чтобы отвезти в больницу, стал катать его по городу.