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Лувр предоставит Историческому музею выставку в честь юбилея

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Фото: TASS/DPA/Bernd Weissbrod
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Лувр предоставит одну из своих экспозиций Государственному историческому музею в 2022 году. В этот год ГИМ будет отмечать 150-летие. Об этом рассказал генеральный директор учреждения культуры Алексей Левыкин.

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По его словам, недавно состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания музея. Главой оргкомитета стал спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Его заместителем назначен министр культуры Владимир Мединский, отметил Левыкин во вторник, 28 мая, на торжественном вечере для партнеров музея.

В состав комитета вошли главы министерств, ведомств, представители двух палат парламента и телерадиокомпаний.

Ранее в мае стало известно, что парадный вход в Государственный исторический музей в Москве откроется 1 июня. Парадный вход в музей будет открыт при ясной погоде. Также с 1 июня комплекс ГИМ перейдет на режим работы без выходных и будет открыт дольше.

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