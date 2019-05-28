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Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

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В республике Косово полиция задержала гражданина России — сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в частично признанной республике (UNMIK). Об этом во вторник, 28 мая, заявил президент Сербии Александр Вучич, обращаясь к депутатам в парламенте.

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«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы», — цитирует его ТАСС.

Краснощеков получил серьезные травмы и находится в реанимации. У сотрудника миссии ООН в Косово диагностирована травма головы и перелом скуловой кости. Это относится к тяжким телесным повреждениям.

Ранее в этот же день около 6:00 (7:00 мск) силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали 13 сербов. Их подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Позже Вучич, выступая перед парламентом, признал, что Сербия больше не контролирует ситуацию в республике. Он призвал выбрать линию, согласно которой будут развиваться дальнейшие отношения территорий. При этом президент Сербии отметил необходимость налаживания отношений с Косово. После этого он приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили огромное количество сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.

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