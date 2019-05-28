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Стало известно об отсутствии охраны в школе Вольска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в Вольске Саратовской области, где подросток напал с топором на ученицу, не было. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в области Татьяна Загородняя.

«Нет, не было охраны», — ответила она на соответствующий вопрос «РИА Новости». Инцидент произошел утром во вторник, 28 мая, в школе № 4 поселка Большевик. 15-летний юноша, помимо топора, принес в школу бутылку с зажигательной смесью и бросил ее под дверь кабинета, где шел экзамен. Убегая по лестнице, он напал на ученицу шестого класса.

Семиклассника задержали, 12-летняя девочка получила травму головы, ее прооперировали в одной из больниц Вольска. В пресс-службе областного управления Следственного комитета России начали доследственную проверку.

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