В Пензенской области объяснили снятие дверей в туалете школы во время ЕГЭ

Двери с петель в кабинках туалета одной из школ Пензенской области сняли в связи с ремонтом. Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

«Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана», — пояснила она беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По словам Черемушкиной, самостоятельное решение о снятии некоторых дверей в туалетах приняла директор образовательного учреждения, отмечает 28 мая RT.

В отношении руководства школы города Заречного проведут служебную проверку, добавила пресс-секретарь губернатора.

О том, что в одной из школ Пензенской области администрация сняла двери в кабинках туалета, стало известно из соцсетей после публикаций школьников.

27 мая стало известно, что утечек экзаменационных материалов до начала основного этапа Единого государственного экзамена – 2019 (ЕГЭ) в Рособрнадзоре не зафиксировали.

Основной этап проведения ЕГЭ 2019 года стартовал 27 мая и продлится до 1 июля. Первыми пройдут экзамены по литературе и географии.