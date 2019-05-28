Суд в Швеции отказал Ассанжу в переносе слушания о заочном аресте

Окружной суд Упсалы в Швеции отказался переносить дату слушания о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, назначенного на 3 июня. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает газета Upsala Nya Tidning.

Адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон в запросе об отсрочке ссылался на плохое состояние журналиста, в котором его доставили в больницу тюрьмы в Лондоне. По словам защитника, он провел с Ассанжем два часа и они «в ограниченной степени» смогли обсудить предстоящее слушание.

Вместе с тем суд решил, что неудовлетворительное физическое состояние Ассанжа не является препятствием для рассмотрения вопроса о его заочном аресте.

Прокуратура Швеции 20 мая направила в суд запрос о выдаче ордера на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

13 мая Швеция возобновила расследование по делу Ассанжа, которого там подозревают в преступлениях на сексуальной почве. В 2010 году Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, опасаясь экстрадиции в Швецию, так как страна могла выдать его США.

Министерство юстиции США пытается возбудить дело против основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже. Приговор по данному закону предусматривает наказание в виде смертной казни.

В апреле 2019 года Ассанжа задержали по выданному в 2012 году ордеру за то, что он не явился в суд, а 1 мая Лондонский суд приговорил его за это к 50 неделям заключения.

Расследование дела Ассанжа в Швеции прекратили в 2017 году, но после его ареста адвокат одной из женщин, выдвигавших обвинения, потребовал его возобновления. По оценкам экспертов, в случае экстрадиции в Швецию Ассанжу может грозить до двух лет лишения свободы.