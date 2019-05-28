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Три жительницы Ростова-на-Дону до смерти забили своего знакомого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сотрудники управления Следственного комитета по Ростовской области задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, которых подозревают в избиении знакомого до смерти, возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным следствия, причиной избиения стала личная неприязнь. 25 мая подозреваемые нанесли 41-летнему знакомому многочисленные удары руками и ногами по телу и голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

«В настоящее время все подозреваемые задержаны и допрошены следователем об обстоятельствах преступления», — говорится на сайте ведомства во вторник, 28 мая. Следователь заявил ходатайство об аресте фигуранток уголовного дела.

26 мая стало известно, что Следственный комитет России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы. По информации РЕН ТВ, санитары попытались забрать 15-летнего подростка в лечебницу прямо с индивидуальных занятий по английскому языку.

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