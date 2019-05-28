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Постпред США в ООН обвинил Россию в обострении ситуации в Идлибе

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Вашингтон обвинил в обострении ситуации в сирийском Идлибе Россию и правительство Сирии. Соответствующее заявление сделал во вторник, 28 мая, исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, Коэн отметил также, что действия российских сил и сирийской армии повлекли за собой тяжелую гуманитарную обстановку в лагере беженцев Эр-Рукбан.

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«Совет Безопасности проинформирован о том, что недавнее обострение обстановки в Идлибе и Северной Хаме в результате действий армии сирийского режима и российских сил привело к возникновению нового потока беженцев и затруднило предоставление помощи», — цитирует Коэна ТАСС.

Постпред также призвал к «полному выполнению соглашения, достигнутого в Сочи» в сентябре 2018 года. Тогда президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15–20 км.

Ранее 28 мая МИД России сообщил о том, что на 99% территории Идлиба распространилось влияние боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Замминистра иностранных дел России отметил, что за последние два месяца участились нападения на базу Хмеймим, где располагаются российские войска.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков.

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