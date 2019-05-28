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Названы самые криминальные и безопасные районы Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.

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Топ-15 районов, где территориальные ОМВД зарегистрировали больше всего преступлений, возглавил Пресненский. По итогам 2018 года там зафиксировали 2846 преступлений, на 11 больше, чем в предыдущем. Следом идут Басманный (2490 преступлений) и Марьино (2421).

Также в десятку самых криминальных вошли Таганский, Даниловский, Тверской, Перово, Вешняки, Коньково и Мещанский.

Составили эксперты и топ-15 районов столицы, где преступлений совершалось меньше всего. Лидером стал Восточной, где зарегистрировали всего 152 криминальных инцидента. В пятерку самых безопасных также вошли Молжаниновский (175), Внуково (217), поселки Красносельское, Краснопахорское, Вороновское, Михайлово-Ярцевское (322) и Метрогородок (330).

Ранее в мае сообщалось, что полиция пресекла производство поддельной «брендовой» косметики в Москве. Цех располагался на Дмитровском шоссе.

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