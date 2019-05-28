Чиновницу осудили за создание препятствий бизнесу в Коми

Суд в Вуктыле в Коми вынес решение в отношении бывшего замруководителя администрации городского округа. Чиновницу признали виновной в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Ей назначен штраф в 25 тыс. рублей. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение двух лет, сообщает ИА FlashNord.

Как установило следствие, чиновница в 2017–2018 годах заставляла бизнесмена вносить на счет местной администрации деньги за возможность проведения ярмарки на центральной площади. Он делал это под видом благотворительных взносов. При этом подозреваемая уклонялась от выдачи разрешений.

Таким образом, бизнесмену пришлось перечислить на счет администрации в общей сложности 110 тыс. рублей.

Чиновница во время суда так и не признала вины.