Прямой эфир

Чиновницу осудили за создание препятствий бизнесу в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Вуктыле в Коми вынес решение в отношении бывшего замруководителя администрации городского округа. Чиновницу признали виновной в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Ей назначен штраф в 25 тыс. рублей. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение двух лет, сообщает ИА FlashNord.

Как установило следствие, чиновница в 2017–2018 годах заставляла бизнесмена вносить на счет местной администрации деньги за возможность проведения ярмарки на центральной площади. Он делал это под видом благотворительных взносов. При этом подозреваемая уклонялась от выдачи разрешений.

Таким образом, бизнесмену пришлось перечислить на счет администрации в общей сложности 110 тыс. рублей.

Чиновница во время суда так и не признала вины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сельские хозяйства Коми получили 16 млн рублей на технику
Карнавал нефти и газа организовали в Ухте к 90-летию отрасли в Коми

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017