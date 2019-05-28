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Внедорожник с почти 8 тыс. пачек сигарет задержали на границе с Литвой

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В Калининградской области на пропускном пункте Чернышевской–Кибартай задержан внедорожник с крупной партией сигарет. В нем нашли 7,608 тыс. пачек общим весом 130 кг.

Как рассказали Калининград.Ru в пресс-службе региональной таможни, за рулем Volvo XC90 находился местный житель. Во время проверки он сказал, что едет за границу в личных целях, а товаров для декларирования у него нет.

Сигареты он прятал под обшивкой салона и багажника, в дверях и на полу, а также в многочисленных тайниках в конструктивных полостях автомобиля.

По словам замначальника таможенного поста Алексея Чебанова, в 2019 году такой большой объем товаров, скрытых от таможенного контроля, зарегистрирован впервые.

Сигареты изъяли, в отношении водителя возбуждено административное дело, ему грозит штраф до 1,3 млн рублей.

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