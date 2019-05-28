МЧС предупреждает жителей Рязанской области о жаре

Сильная жара ожидается в Рязанской области. МЧС предупреждает местных жителей о повышении температуры воздуха до 33 градусов.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие три дня. До 31 мая, уточняется в предупреждении, температура воздуха поднимется до +30…+33 градусов. Об этом пишет РИА «7 новостей».

МЧС просит жителей региона соблюдать осторожность и позаботиться о собственном здоровье.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы предупредили о похолодании в выходные. Кроме того, 31 мая ожидается гроза.