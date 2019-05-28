Ученые представили первое исследование психики атеистов

Международная группа религиоведов, психологов и социологов впервые детально изучила психику атеистов и развеяла некоторые стереотипы. Свой доклад они представили на заседании Папского совета по культуре в Ватикане. Полная версия отчета была опубликована на сайте университета Кента во вторник, 28 мая.

Свои наблюдения ученые вели в странах, где исторически широко как распространено христианство, к примеру, в Бразилии и США,а также там, где распространены различные языческие, атеистические и агностические религиозные взгляды.

Выяснилось, что представления о поведении и психике неверующих напрямую противоречат стереотипам. К примеру, люди уверены, что «безбожники» не имеют объективной морали и цели в жизни, очень заносчивы и имеют иной по сравнению с верующими набор ценности. Оказалось, что все эти общепринятые штампы ложны, пишет «РИА Новости».

К примеру, большинство неверующих не называли себя атеистами или агностиками, а просто говорили, что в их жизни нет религии. При этом многие из них называли себя мусульманами, христианами, буддистами и иудеями, тем самым ассоциируя себя с нормами и традициями тех религиозных общин, к которым они раньше принадлежали или выросли. Вдобавок отсутствие религии в жизни не мешало верить в астрологию, инопланетян и в сверхъестественное.

Примечательно, что многие «безбожники» оказались менее уверенными в своих представлениях об отсутствии единого или множества божеств, чем представители доминирующей конфессии в их стране. При этом данная характеристика зависела от национальной принадлежности. Так, американские атеисты активнее отстаивали свою позицию, чем жители Дании и Японии.

Также у верующих и неверующих людей оказался примерно одинаковым типичный набор ценностей. На первом месте у всех стояла свобода или семья, затем следовали дружба, природа, сочувствие, равноправие или позитивное мышление.