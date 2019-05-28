Прямой эфир

Затонувшие судна поднимут со дна бухты в Балаклаве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд обязал правительство Севастополя поднять со дна бухты в Балаклаве затонувшие плавательные средства. Работы должны быть выполнены до декабря.

Решение о подъеме со дна буксирного катера, плавпричала и рейдового водолазного катера было принято в 2016 году. Представитель правительства Севастополя обратился в суд с заявлением об отсрочке проведения работ. Заявитель указал, что в установленный судом срок не удастся провести закупочные мероприятия. Кроме того, подъем судов не предусмотрен экологической картой города в 2019 году. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Суд отклонил заявление заявителя, так как с момента принятия решения о подъеме судов прошло более двух лет. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Архивы Валаама будут искать на затонувшем в Ладоге теплоходе
Появилось видео с затонувшего в Крыму парохода с картинами Айвазовского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017