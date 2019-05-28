Затонувшие судна поднимут со дна бухты в Балаклаве

Суд обязал правительство Севастополя поднять со дна бухты в Балаклаве затонувшие плавательные средства. Работы должны быть выполнены до декабря.

Решение о подъеме со дна буксирного катера, плавпричала и рейдового водолазного катера было принято в 2016 году. Представитель правительства Севастополя обратился в суд с заявлением об отсрочке проведения работ. Заявитель указал, что в установленный судом срок не удастся провести закупочные мероприятия. Кроме того, подъем судов не предусмотрен экологической картой города в 2019 году. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Суд отклонил заявление заявителя, так как с момента принятия решения о подъеме судов прошло более двух лет. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2019 года.