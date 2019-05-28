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Запуск второй очереди коллектора состоялся в Калужской области

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В Боровском районе Калужской области запустили вторую очередь напорного коллектора, который перекачивает стоки из Олимпийской деревни, загрязнявшие реку Страдаловку, на очистные сооружения Обнинска. Церемония запуска состоялась 24 мая.

Как рассказал глава администрации Боровского района Николай Калиничев, решить проблему удалось благодаря сотрудничеству в рамках северной агломерации Калужской области, совместной работе минэкологии региона, предпринимателей, муниципалитетов, «Водоканала», пишет газета «Весть».

Первая очередь коллектора была запущена в 2018 году, а вторая очередь — 24 мая 2019 года. Сооружение оснащено системой, которая позволяет в режиме реального времени получить информацию о количестве поступающих стоков и работе оборудования.

За работами по решению экологической проблемы реки Страдаловки наблюдади общественники и депутатский корпус. Присутствующие на запуске чиновники выразили надежду, что в реке вновь поселятся раки, которые живут только в чистой воде.

Глава Боровского района также напомнил, что стоки попадали в реку в связи с сильными нагрузками на местные очистные сооружения. Проблема усугублялась тем, что Страдаловка проходит через город Балабаново, в котором проживают 25 тыс. человек. В черте города она перекрыта плотиной, а образовавшийся водоем горожане используют как зону отдыха. На многие годы они были лишены возможности купаться в реке.

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