Главный ветеринар Якутии поддержал идею подавать мясо с кровью в ресторанах

Главный ветеринар Якутии Василий Бураев поддержал идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который считает, что российским ресторанам следует подавать стейки с кровью прожарки rare, medium rare и medium, пишет во вторник, 28 мая, «РИА Новости».

Российские санитарные нормы для общепита запрещают подавать мясо с кровью, а также строганину. Титов предложил отменить эти меры, так как предприниматели в любом случае обязаны иметь ветеринарное свидетельство, гарантирующее безопасность продуктов.

«Я поддерживаю инициативу Бориса Титова. В ветеринарном законодательстве не предусмотрены требования по ограничению к употреблению сырых продуктов животного происхождения, поскольку к реализации без ограничений допускаются мясо и мясные продукты, полученные от здоровых животных, из благополучной территории», — сказал Бураев.

3 марта стало известно, что около 400 т некачественного мяса выявили сотрудники Роспотребнадзора за прошедший год.

За 2018 год эксперты взяли около 150 тыс. проб мяса и продуктов переработки. По словам сотрудников ведомства, на каждом третьем проверенном объекте мясная продукция реализовывалась без документов о происхождении, качестве и безопасности продукта.