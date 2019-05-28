Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев». Соответствующий указ подписал действующий казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в пресс-службе главы республики.

Путин удостоился ордена за вклад в углубление и расширение сотрудничества между Россией и Казахстаном, а также в честь 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, уточняет сайт kp.ru.

Награды также получили президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщает «Федеральное агентство новостей».

23 мая Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, художник Сергей Андрияка и глава телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин были удостоены орденов Александра Невского. Торжественная церемония вручения знаков отличия состоялась в Екатерининском зале Кремля.