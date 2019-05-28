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Количество туристических предприятий увеличат в Пензенской области

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев указал на необходимость развивать туристический бизнес в регионе. По его мнению, территории не используют весь имеющийся потенциал.

Белозерцев уточнил, что в Пензенской области зарегистрировано всего девять малых туристических предприятий. Губернатор считает, что этого недостаточно для реализации богатого культурно-исторического наследия региона. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс». Количество туристов в области с каждым годом растет, среди туристов есть иностранцы, однако объем платежей от отрасли и количество услуг для путешественников увеличиваются медленно.

Губернатор заверил, что власти готовы оказывать предпринимателям необходимую поддержку. По словам Белозерцева, за последние три года количество федеральных мероприятий было увеличено в два раза.

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