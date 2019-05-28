Няня ребенка Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Няня принца Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы на королевскую семью. Об этом 26 мая сообщает New Idea со ссылкой на источник.

«Меган любит всё контролировать. Она просто не может, чтобы кто-то был один с Арчи. Она игнорирует помощь. Никто не присматривал за ним, кроме нее», — рассказал собеседник издания.

Маркл, по словам источника, настолько увлечена материнством, что никому не позволяет помогать с ребенком, включая не только нянь, но и свою мать Дорию Рэгланд.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына. На распространенном фото родители были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка. Первенца назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

Отмечается, что Арчи — седьмой в линии престолонаследия и восьмой по счету правнук королевы Елизаветы Второй.