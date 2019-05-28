Жительницу Хабаровска будут судить за гибель дочери при пожаре

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела по факту смерти четырехлетней девочки при пожаре. Обвинения предъявлены ее матери.

Пожар произошел в квартире жилого дома в Краснофлотском районе. По данным правоохранительных органов, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которую выронила жительница квартиры. Она была доставлена в больницу. При пожаре погибла четырехлетняя дочь женщины, она отравилась продуктами горения. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Во время следствия женщина дала признательные показания. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передано в суд.