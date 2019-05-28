Под Самарой женщина с коляской напала с ножом на мужчину

В Самарской женщина с детской коляской напала на мужчину с ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел 27 мая в Сызрани. Как сообщает телеканал «360», причиной конфликта послужили долговые обязательства. Женщина 1968 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретила местного жителя возле магазина и набросилась на него с ножом и криками вернуть долги. На снятых очевидцами кадрах потасовки видна детская коляска. Было установлено, что в ней находился ребенок 2019 года рождения.

Уточняется, что женщина нанесла мужчине ножевые ранения. Мужчину госпитализировали с несколькими резаными ранами. Нападавшую привлекли к административной ответственности по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», сейчас она находится в камере административных задержанных. Как уточняет сайт kp.ru, ребенка временно поместили в ГКУЗ СО «Дом ребенка». Полиция проводит проверку по факту произошедшего, пишет «Ридус».

27 мая сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе.