Пенсионерка погибла под колесами экскаватора в Саратовской области

В городе Балаково Саратовской области на пенсионерку наехал экскаватор. Женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла во вторник, 28 мая, около 13:30 на улице Комарова. По информации ГИБДД, 61-летний водитель экскаватора, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 79-летнюю женщину-пешехода, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

25 мая в Саратовской области столкнулись фура и микроавтобус. В результате аварии пострадали 11 человек.