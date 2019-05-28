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Пенсионерка погибла под колесами экскаватора в Саратовской области

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В городе Балаково Саратовской области на пенсионерку наехал экскаватор. Женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла во вторник, 28 мая, около 13:30 на улице Комарова. По информации ГИБДД, 61-летний водитель экскаватора, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 79-летнюю женщину-пешехода, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

25 мая в Саратовской области столкнулись фура и микроавтобус. В результате аварии пострадали 11 человек.

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