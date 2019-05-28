Прямой эфир

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России решил выпускать в массовое обращение сторублевые купюры, покрытые лаком. Об этом во вторник, 28 мая, заявил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко.

Пробную партию лакированных денег выпустили в 2016 году. Она появилась в четырех вариантах, пишет «Российская газета».

Купюры номиналом в 200 рублей отличались друг от друга типом покрытия. В результате эксперимента был выбран подходящий лак. В 2019 году ЦБ намерен покрывать им треть сторублевых купюр, уточняет телеканал «360».

По словам Демиденко, так как такие деньги загрязняются медленнее, надо меньше печатать новых банкнот для замены ветхих.

«Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — объяснил он.

Ранее в мае сайт Международного банкнотного общества (IBNS) сообщил, что российская купюра в 100 рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку самых красивых банкнот в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банки опровергли ограничения на прием крупных купюр в банкоматах
Российские 100 рублей вошли в число самых красивых банкнот в мире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017