Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Банк России решил выпускать в массовое обращение сторублевые купюры, покрытые лаком. Об этом во вторник, 28 мая, заявил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко.

Пробную партию лакированных денег выпустили в 2016 году. Она появилась в четырех вариантах, пишет «Российская газета».

Купюры номиналом в 200 рублей отличались друг от друга типом покрытия. В результате эксперимента был выбран подходящий лак. В 2019 году ЦБ намерен покрывать им треть сторублевых купюр, уточняет телеканал «360».

По словам Демиденко, так как такие деньги загрязняются медленнее, надо меньше печатать новых банкнот для замены ветхих.

«Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — объяснил он.

Ранее в мае сайт Международного банкнотного общества (IBNS) сообщил, что российская купюра в 100 рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку самых красивых банкнот в мире.