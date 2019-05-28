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Житель Нижнего Тагила погиб при катании на капоте автомобиля

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В Нижнем Тагиле проводится проверка по факту гибели мужчины при наезде автомобиля. Он катался на капоте «ВАЗа» и упал под колеса.

Инцидент произошел на улице Булата Окуджавы. По данным правоохранительных органов, двое пассажиров уселись на капот автомобиля «ВАЗ» и держались за дворники, пока водитель их катал. Один из пассажиров не удержался и упал под колеса машины при торможении. При помощи домкрата автомобилист поднял «ВАЗ», но потерпевший уже не подавал признаков жизни. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Второй пассажир при падении получил ушиб живота и ссадины коленей.

Опасаясь наказания, водитель переставил автомобиль в 500 м от места происшествия. Его личность вскоре была установлена инспекторами ГИБДД. В отношении автомобилиста составлены административные протоколы.

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