Житель Нижнего Тагила погиб при катании на капоте автомобиля

В Нижнем Тагиле проводится проверка по факту гибели мужчины при наезде автомобиля. Он катался на капоте «ВАЗа» и упал под колеса.

Инцидент произошел на улице Булата Окуджавы. По данным правоохранительных органов, двое пассажиров уселись на капот автомобиля «ВАЗ» и держались за дворники, пока водитель их катал. Один из пассажиров не удержался и упал под колеса машины при торможении. При помощи домкрата автомобилист поднял «ВАЗ», но потерпевший уже не подавал признаков жизни. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Второй пассажир при падении получил ушиб живота и ссадины коленей.

Опасаясь наказания, водитель переставил автомобиль в 500 м от места происшествия. Его личность вскоре была установлена инспекторами ГИБДД. В отношении автомобилиста составлены административные протоколы.