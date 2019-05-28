Транспортные карты начнут принимать к оплате в нижегородских электричках

В Нижегородской области планируют ввести возможность оплаты проезда при помощи транспортной карты «Ситикард». Об этом сообщает Горьковский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».

Услуга начнет действовать с 1 июня 2019 года. Оплатить проезд с помощью электронного кошелька можно будет на всех маршрутах электропоездов, курсирующих по региону, пишет ИА «НьюсНН».

Отмечается, что решение было принято в целях интеграции системы оплаты пригородного железнодорожного и городского транспорта.