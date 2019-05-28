Цимлянское водохранилище оздоровят в Ростовской области

Власти Ростовской области выработали план по оздоровлению Цимлянского водохранилища. До 2020 года будут построены объекты водоснабжения и водоотведения.

По данным регионального министерства природы, в рамках оздоровления водохранилища будет построен Багаевский гидроузел на реке Дон. Также планируется реконструкция Донского магистрального канала, расчистка реки Кумшак и строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Волгодонске и Цимлянске. Об этом сообщает RostovGazeta.

Кроме того, запланирован выпуск в водохранилище растительноядных рыб.

Ранее эксперты сообщали, что Цимлянскому водохранилищу грозит обмеление и превращение в водоем озерно-болотного тиа.