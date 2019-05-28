Мужчина погиб при замене кровли на хуторе в Волгоградской области

Следователи проводят проверку по факту смерти 39-летнего жителя Волгоградской области. Он упал с высоты при замене кровли на местном предприятии.

По данным правоохранительных органов, управляющий предприятием привлек четырех местных жителей к работам по замене кровли на ангаре. Во время ремонта под тяжестью 39-летнего мужчины провалился шифер. В результате он упал с высоты 7 м и получил травмы, от которых скончался на месте. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае проводится проверка по факту гибели 49-летнего сотрудника деревообрабатывающего комбината. Мужчину затянуло в транспортер.