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Выпускницам в Удмуртии предложили смастерить платья из вторсырья

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В Удмуртии запустили экологический флешмоб Waste and Beauty. Его организаторы, члены ассоциации «Чистая страна», предложили выпускницам республиканских школ соорудить платья из вторсырья.

Цель акции — привлечение внимание к проблеме роста объемов мусора. Для того чтобы ее поддержать, необходимо смастерить одежду из пластика, полиэтилена или бумаги, сфотографироваться в этом наряде и выложить снимок в Instagram #экоплатье, #waste&beauty.

Кроме того, фото необходимо отправить на сайт организации и указать в нем свои имя, фамилию, номер школы, рассказать коротко о себе и описать платье. Победительницам обещаны путевки в лучший отель Сочи. Фотография будет опубликована на обложке июльского выпуска журнала «RRR», пишет ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в России разработали уникальные способы утилизации опасных отходов. В частности, ученые предлагают уничтожать органические отходы при помощи ультрафиолета.

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