Памятные знаки вручат активным жителям Магадана

В Магадане учредили юбилейный памятный знак в честь 90-летия основания населенного пункта и 80-летия со дня присвоения статуса города. Его вручат гражданам, которые внесли значительный личный вклад в развитие Магадана.

Магаданцев будут поощрять за активную общественную деятельность, высокие достижения в профессиональной сфере, развитие производства, науки, культуры, здравоохранения и спорта, а также укрепление правопорядка и общественной безопасности. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Ходатайства о поощрении памятным знаком будет рассматривать специальная комиссия при мэрии. Награждения будут проходить с 25 июня по 31 декабря 2019 года.