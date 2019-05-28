Матвиенко назвала условие для диалога с Верховной радой

Россия готова налаживать контакты с парламентариями Украины после выборов в Верховную раду, но это возможно только без диктата и лишних условий со стороны Киева. Об этом во вторник, 28 мая, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы готовы к контактам, но без диктата, без каких-то придуманных, ненужных условий», — отметила спикер верхней палаты парламента РФ в беседе с ТАСС. По ее словам, стороны могут начать отношения с «чистого листа». По мнению Матвиенко, надо разобрать, к чему пришли парламентарии двух стран и каким образом это исправить.

«И будем вместе двигаться дальше», — отметила политик.

20 мая после вступления в должность президента Зеленский объявил о роспуске рады из-за низкого уровня доверия граждан к парламентариям и отсутствия коалиции. После этого более 60 нардепов обжаловали указ президента в Конституционном суде, назвав его незаконным.

Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.